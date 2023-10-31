Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Neden bazı ağaçlar beyaza boyanır? Bu aslında ağacı korumak için alınan bir önlem

        Neden bazı ağaçlar beyaza boyanır? Bu aslında ağacı korumak için alınan bir önlem

        Bazı ormanlık alanlarda ağaç gövdelerinin bir kısmının veya tamamının beyaza boyandığını görmüşsünüzdür. Bu, ağacın güneşten daha az etkilenmesini sağlayan basit bir koruma yöntemidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bazı bölgelerde ağaçların bir bölümünün beyaza boyandığını görmüşsünüzdür. Bunun çok mantıklı bir sebebi var. Ağaçların fazla güneş ışığına maruz kalmasını ve kabuklarının yanmasının engellemek için gövdeleri beyaza boyanır.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Beyazın yansıtıcı özelliği sayesinde ağaç aşırı ısınmadan korunur ve kabuğu çatlamaz. Bu bir ağaç için önemli bir konudur çünkü kabuğun çatlaması ağacın istenmeyen böcekler tarafından işgal edilmesine ve çeşitli hastalıklara yol açabilir.

        • 3

          Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde Ormancılık Ve Araştırma Uzmanı Christopher Evans, "Bu tür boyama genellikle ince kabuklu konut ağaçları veya meyve bahçeleri üzerinde yapılıyor" diyor. "Gövdeleri beyaza boyamanın, kabuğun gündüz ısınmasını hafiflettiği ve güneş yanığından kaynaklanan yaralanma olasılığını azalttığı söyleniyor."

        • 4

          Bu sadece genç ağaçlar daha güçleninceye ve değişen sıcaklıklara daha az duyarlı hale gelinceye kadar gereklidir. Ancak bazı uzmanlar bu uygulamanın ne kadar doğru olduğunu tartışıyor. Beyaz boyanın ağacı koruduğu doğru olsa da bilinçsizce yapılan bir boya seçimi ağaca ciddi zarar verebilir.

          Kaynak: Mystic Alraven

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Habertürk Anasayfa