Neden bazen rüyalarımızı hatırlayamıyoruz? Her şey REM uykusuyla ilgili

YETERSİZ REM UYKUSU

Rüyaların çoğu, hızlı göz hareketlerinin yaşandığı (REM) uykusu sırasında gerçekleşir. Eğer uyandığınızda rüyaları hatırlayamıyorsanız, REM uykusuna sağlıklı bir geçiş yapamamış olabilirsiniz veya REM uykusu çok kısa sürmüş olabilir.

Öte yandan kullanılan ilaçlar da REM uykusunu bastırabilir. Özellikle antidepresanlar, REM uykusunun başlamasını geciktirerek veya miktarını azaltarak uyku kalitesini düşürür. Aynı şekilde alkol de -en azından etkisi geçene kadar- REM uykusunu bastırır.