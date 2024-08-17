Yiyecek ne kadar baharatlıysa, acı o kadar büyüktür, bu acıyı hafifletme dürtüsü o kadar şiddetlidir ve bu nedenle, uyarılan öfori duygusu o kadar büyüktür. Aslında, ağrı kesici balsamların sihirlerini göstermeden önce bu kadar yoğun yanmaları tesadüf değildir.