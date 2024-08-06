Necmi dedenin köyden şehre güvercin besleme mesaisi

Cingirt, güvercinleri 'torunları' olarak gördüğünden bahsederek, "Ben diyorum ki bunlar torunlarım. Bunlar sevilmez mi ya. Bunlar peygamber kuşu. Bunlar Hira Mağarası'nda Peygamber Efendimize siper oldu Allah'ın emriyle" diye konuştu.