Neçirvan Barzani'den tarihi çağrı yorumu

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan tarihi çağrıya dair yorumda bulundu. Barzani, silah yoluyla iyi sonuçlar elde edilemeyeceğini ifade ederek, çağrıyı olumlu karşıladı.

Barzani, PKK terör örgütüne çağrıya uyması konusunda talepte bulundu.

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Türkiye'deki barış sürecine tam destek verdiklerini duyuran Neçirvan Barzani, sürecin başarıya ulaşması için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

IKBY Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti yönetimini sürece verdikleri katkıdan dolayı saygı ve takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir