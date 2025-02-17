Necip Uysal: Hedefim Beşiktaş'ta futbolu bırakmak

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan kaptan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini siyah-beyazlı takımda noktalamayı ve teknik direktörlük yapmayı hedeflediğini söyledi.

Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki oyuncusu, Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Sözleşme yenilemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Necip Uysal, "Beşiktaş'ta ilk imzamı başkanımız Serdal Adalı ile atmıştım. Başkanımız son imzamı atma fırsatını bana verdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tarif edilemez bir duygu içindeyim." dedi.

Beşiktaş altyapısına 11 yaşında dahil olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "A takıma yükselmek, kalıcı olmak, kupalar ve başarılar kazanmak, kaptan olmak istiyordum. Bunları başardığım için çok mutluyum. Her futbolcuya nasip olmayacak şeyler yaşadım. Beşiktaş'ta ilk maçıma çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Çocukluk hayalim gerçek olmuştu. Top toplayıcılık yaparken bunun hayalini kuruyordum." diye konuştu.

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Beşiktaş ile sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatan Necip, "Hedefim Beşiktaş'ta futbolu bırakmak. İnşallah Allah nasip eder. Futboldan sonra da kafamda teknik adam olmak var. Orada da başarılı olacağımı düşünüyorum. Bugün kadar çalıştığım hocalardan bir şeyler aldım." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp sayesinde kariyerinde bu noktaya ulaştığına vurgu yapan Necip Uysal, "Beşiktaş benim için bir kulüp değil, aile. Burada büyüdüm, olgunlaştım ve kendimi buldum. Beşiktaş; mücadele, fedakarlık ve aidiyet demektir." dedi.