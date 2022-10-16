Necip Uysal'a 400. maç plaketi

Beşiktaş'ın altyapısında başladığı futbol hayatına 2009 yılından bu yana A takımda devam eden Necip Uysal'a, Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaket verildi. Geçtiğimiz hafta oynanan Giresunspor karşılaşmasında forma giymesiyle birlikte siyah-beyazlı forma altında 400. maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcuya, kulüp tarafından 400. maçına özel olarak paket verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Trabzonspor karşılaşması öncesinde plaketi verilen Necip Uysal, ardından tribünleri selamladı. Necip Uysal, Beşiktaş forması altında çıktığı 400 maçta 6 gol atarken, 17 de asist yaptı.

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