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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Necip Uysal 2 yıl daha Beşiktaş'ta! - Beşiktaş Haberleri

        Necip Uysal 2 yıl daha Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş Kulübü, 2008-2009 sezonundan bu yana A takımda forma giyen kaptan Necip Uysal'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:46
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        Necip Uysal 2 yıl daha Beşiktaş'ta!
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        Beşiktaş Kulübü, takım kaptanı Necip Uysa ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

        Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

        Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kaptanımız Necip Uysal’la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Başkanımız Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Kaptanımız Uysal’a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

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