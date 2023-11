Necip Memili: 'Sandık Kokusu'nun senaryosu beni etkiledi

REKLAM advertisement1

SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nda 'Reha' karakterini canlandıran Necip Memili, projenin bilinmeyenlerini anlattı.

SHOW TV ekranlarında bir aile draması izleyeceklerini belirten Necip Memili, karakteri hakkında şunları söyledi: Reha, Karsu ile evli 3 çocuk babası, hayatında çok değişik şeyler ararken sevdiği kadınla birdenbire çocuklu bir evin içerisine düşmüş. Bundan bunalan, karısının ilgisinden, sevgisinden uzaklaşmış, hayatı başka yerlerde arayan, karısını bu yüzden darlayan, hayatı ona zehir eden bir adam olarak izleyeceğiz Reha’yı.

Necip Memili, kendisini önce senaryonun sonra da oyuncu kadrosunun etkilediğini belirtti: Çok güzel yazılmış bir senaryo. Çok dramatik, çok güzel anları var. İkincisi tabii ki de oyuncu kadrosu, çok iyi aktör ve aktrislerle oynuyorum. Demet Akbağ başta olmak üzere, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve diğer oyuncu arkadaşlarım çok yetenekli, çok önemli aktörler ve aktrisler bu da benim bu işe yönelmemin en büyük etkenlerinden bir tanesi oldu. Projenin cazip yönleri için bunu söyleyebilirim.

Ünlü oyuncu, hazırlık ve çekim süreçlerine dair ise, "1 - 2 hafta boyunca okuma provaları, kostüm, makyaj provaları yapıldı ve dizinin ilk 12 gününü Adana’da çektik, çünkü Adanalı bir ailenin hikayesiyle başlıyor. Aslında ben Adanalı bir ailenin reisiyim diyeyim. Karsu, İstanbul’dan benim yanıma geliyor, evleniyor ve orada yaşamaya başlıyor, üç tane çocuğu oluyor. Çocuğu kaybolduktan sonra artık hayatı bambaşka bir hale gelince de İstanbul’a dönüyor. Hazırlık ve çekim süreci çok iyi geçti. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Nezaket yönetmenimiz çok tatlı, çok iyi, çok ince eleyip sık dokuyor. İzleyicilerimize çok keyifli, çok iyi bir drama izletmek istiyoruz çünkü" dedi.

İzleyiciyi nelerin beklediğini ise sürprizleri bozmadan şöyle aktardı: Bir anne-kız hikâyesi, bir kuşak hikâyesi, bir aile çatışması hikâyesi. Her karakterin çok ayrı işlenmiş, çok özenle işlenmiş yanları var. Bunları izleyecek SHOW TV izleyicileri. Her bölümün çok can alıcı olayları ve can alıcı finalleri var. Umarım uzun soluklu ve herkesin keyif alarak izleyeceği bir iş olur. Herkese çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.

Merakla beklenen 'Sandık Kokusu' 6 Aralık Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.