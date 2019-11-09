Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2019 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 6'ncısı gerçekleşen Necip Fazıl Ödülleri'nde 6 ayrı dalda 7 ödül belirlendi.

Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jüri heyeti, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, Aralık ayında 'Gündüz Geceye Muhtaç' temasıyla düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2019 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle: