Necati Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Bartın'daki maden kazasında vefat edenlere rahmet dileyerek başlayan Erkmen, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak tabii ki zor. Dün ülkemiz elim bir kaza yaşadı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Necati Erkmen, şunları kaydetti:

"Oyuna çok iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Yakaladığımız, karşı karşıya pozisyona rağmen golü bulamadık. Rakibimiz kaliteli bir ekip. Ligimizin lideri. İlk yarının sonlarında iki benzer pozisyondan gol yedik. Devreye 2-0 geride girdik. Devre arasında oyuncularımıza neler yapmamız gerektiğini açıkladık. Golü bulduk. Gol sonrası isteğimiz, arzumuz tavan yaptığı bir pozisyonda kontradan yediğimiz iki tane gol skoru 4-1'e getirdi. Kasımpaşa açısından değerlendirildiğinde skor bu olmaması gerekiyordu."