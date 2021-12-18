Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ateş, genç oyuncuları kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.
Oyun güçlerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ateş, "En çok şut atan, pozisyona giren, üstünlük sağlayan takımlardan biriyiz ama maalesef golü atamıyoruz. Galibiyetler gelecek ve seri yakalayacağız. Oynadığımız oyun bizi mutlu ediyor. Oyuncu değişikliklerinin karşılığını genelde alıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Çok istekliyiz, antrenmanlarda çok çalışıyoruz ama maalesef bunları maçlarda yapamıyoruz. İdmanlardaki çaba çok iyi." diye konuştu.
"HAKEMİN SİLAHI KARTLARIDIR"
Necati Ateş, hakem Zorbay Küçük'ün kendileri ve futbolcularıyla girdiği diyalogları eleştirdi.
Küçük'ün haddini aşan ifadeler kullandığını dile getiren Ateş, şunları aktardı:
"Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kart çıkarır gösterirsin. Daha yanlış bir şey yaparsa kırmızı kart gösterirsin. Bir hakem ki adı Zorbay Küçük; kendisi benim yüzüme oyuncuma 'Go Lan' diyor. Oyuncum bana bunu söylediğinde bunu teyit ettiriyoruz. Soruyorum oyunculara 4-5 oyuncu 'evet dedi' diyor. Hakeme söylediğimde bana oyuncun yalancı diyor. Hangi hadle bunu söylüyorsun. Değil Galatasaray oyuncusu hiçbir oyuncu için bunu diyemezsin, bunları söyleme hakkına sahip değilsin. Biz puan kaybının hesabını yaparız. Bunun hesabını vermeyiz. Kimseye bunun hesabını sormuyoruz. O kadar canımız yandı ki hep diken üstündeyiz. Bu gücü nereden alıyor? Senin oyuncun yalan söylüyor diyebilecek kadar. Bunlardan dolayı ceza yiyoruz. Temsilci bunların hepsini duydu. Biz bu cezaları yerken onlar nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacak. Temsilci telefonu var çekiyor. Biz gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Sarı kartı ne zaman verecektin diyoruz, zaman geçiriyor diyoruz 'onu da bir sonraki maç veririz' diyor. Bu kavgaya gelmiş, aşikar görünüyor."
Arda Turan'ın maç bittikten sonra hakeme itiraz ettiğini ve beklemediklerini bir tepkiyle karşılaştıklarını da anlatan Ateş, şunları kaydetti:
"Arda maç bittikten sonra itirazda bulundu. Cümle şuydu; 'kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz' dedi. Cevap olarak 'ne yapacaksın, ayakkabımı fırlatacaksın bana' dedi. Hakem bunu nasıl söyleyebilir. Arda'nın Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. TFF'ye kendisi için şikayette bulunacağız. Oyuncu ve teknik adamla diyaloglara giriyorsan, bu yüzden geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Bugünü yaşamak acıydı, çok üzüldüm Türk futbolu adına."
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