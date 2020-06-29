Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'ten açıklama geldi. Ateş, başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın maç içinde kendisini uyardığı şeklindeki haberlerle ilgili "Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Maç sırasında Yusuf Günay bey bir uyarıda bulunmadı, destek verip, 'Devam edin böyle' dedi." ifadelerini kullandı.

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