Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Geçen hafta Emre’nin pozisyonunda hakeme sorduk. Pozisyonda darbe var, ‘Önce topa vurdu’ dedi. ‘Tamam’ dedik. Geçmişte Dünya Kupası’nda kafasından sekip koluna gelen topa penaltı vermedi. Böyle bir pozisyonda penaltı veriyor. Kendi kararlarına yenik düşüyorsun. Vücudundan sekiyor, kola geliyor. Kurallar bize gelince farklı. Oyun bizim elimize geçmiş, coşkuyu almışız, gol atmış. Böyle bir kararla oyun dönüyor. Önüne geçiyorlar. Çok şey söylemek istiyorum ama fazla söylemek mi söylememek mi doğru. Hocaya verilen cezalar inanılır gibi değil. Tamam anladık, hep perşembe açıklıyorsunuz. Ülkemizde adına bir maça çıkımız. Cuma açıklasanız ne olur ne değişir. Zaten yüksek veriyorsunuz. Tahkime gitse de düşmeyeceğini biliyoruz. Bize verilen cezalar yüksekten, rakiplere alttan. Garip bir oyunun içerisindeyiz. Görüyoruz bir şey yapıyoruz. Oynadığımız oyun bizi ilgilendirir. Biz kendi yorumumuzu yaparız. Maçın hakemi oyunun önüne geçmemeli. Bana göre Cüneyt hoca oyunun önüne geçti" diye konuştu.
Penaltı pozisyonunu hakem Cüneyt Çakır ile konuştuklarını ifade eden Ateş, "Maç bittikten sonra soyunma odasına giderken konuştuk. Bu kuralların değiştiğini söyledi. Örnek vereyim. Sivas maçında Fenerbahçe’de Kim’in eline çarptı. Destek el dediler. Kural bize gelince kural garip bir şekilde değişme giriyor" şeklinde konuştu.
Güçlü oyunlarını devam ettireceklerini belirten Necati Ateş, "Biz iyi oynuyoruz biliyoruz. Bazen iyi oyunu skorla birleştiremiyoruz. Çok pozisyona girdik. Bu maçı tamamına yakını çok güçlü oynadık. Kazanmamız da gerekiyor. Bu oyun bizi ilgilendiriyor. Hakemin oyunun önüne geçmemesi gerekiyor. Çok geri düştük. Elimizden geleni yapacağız tekrar yukarı çıkmak için. Toplamda 20 üzerinde maç var. Gerçekten bir seri yakaladığımız zaman biz gelebiliriz arkadan. Bu güçlü oyun gösteriyor bize. Devre arası transferleri de olacak" ifadelerini kullandı.
"BİZ GALATASARAY'IZ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYACAĞIZ"
Kendilerinin de böyle puan kaybı beklemediklerini söyleyen Ateş, "Hem Avrupa’da hem ligde mücadele etmek genç takımla bazı sıkıntılar verebilir. Güçlü oyun ilerisi için umutlu ediyor. Çok ciddi gol pozisyonlarına giriyoruz. Önemli ve genç oyuncularımız var. Bunları hepsi ileriye dönük olarak Galatasaray’a alındı. Kolay değil bu kadar genç takımlar hem ligde hem Avrupa’da mücadele etmek. Biz Galatasaray’ız, hiçbir zaman bırakmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Cüneyt hoca çok yakın vermedi. VAR’ın çağırmaması gerekiyor. Kendi görüyor. VAR her şeye bazen müdahale ediyor, etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Altay’da ilk profesyonel maçına çıktığını söyleyen Necati Ateş, siyah-beyazlıların Süper Lig’de kalıcı olmasını temenni etti.
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