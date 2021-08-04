NEC Nijmegen Kulübü, 19 yaşındaki Ali Akman'ın bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Altyapısında yetiştiği Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.