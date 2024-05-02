Nebojsa Ilic ile yollar ayrıldı - Diğer Haberleri

Nebojsa Ilic ile yollar ayrıldı - Diğer Haberleri

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Türkiye Kürek Federasyonu, milli takımda başantrenör olarak görev yapan Sırp Nebojsa Ilic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2012 yılından beri Kürek Milli Takımı başantrenörlüğümüz görevini yürüten, dünya ve Avrupa'da 43 madalya kazandırmış, 2016 ve 2020 Olimpiyatları'na katılmamızı sağlamış Nebojsa Ilic'e emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.