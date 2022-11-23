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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. Yıl Etkinliği'ndeki konuşmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ABD’de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını söyledi.

Nebati ''Geçtiğimiz günlerde, ABD’de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde MASAK gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlatmıştır. Böylesine büyük bir oluşumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz sürecine girebildiğini hatırlatmak ve mevcut haliyle kripto para piyasasının azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir alan olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

Bakan Nebati enflasyonun yakında adım adım düşeceğini söyledi. Nebati ''Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir'' ifadesini kullandı.

'DÖVİZ KURUNDAKİ OYNAKLIĞIN İLERLEYEN DÖNEMDE DE AZ OLMASINI BEKLİYORUZ'

Nebati, döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını beklediklerini kaydetti. Nebati: "KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50.6'ya gerilemiştir" dedi.

Bakan Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

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