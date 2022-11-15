Nebati, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Endonezya'da düzenlenmekte olan G20 Liderler Zirvesi'nde, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile bir araya geldik.

Görüşmede ticari, ekonomik ve bölgesel meseleler başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık."