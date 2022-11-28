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Nebati, İKB Başkanı Al Jasser ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ve Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ile görüştü

Giriş: 28.11.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Nebati, İKB Başkanı Al Jasser ile görüştü
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

İSLAM KALKINMA BANKASI BAŞKANI MUHAMMED AL JASSER

"28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik.

Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın işbirliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk."

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKONOMİ BAKANI ABDULLA BİN TOUQ AL MARRİ

"Bugün İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı değerli dostum Sayın Abdulla bin Touq Al Marri ile bir araya geldik.

Sayın Al Marri ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdik."

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