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Nebati'den ihracat rekoru değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya devam edildiğini belirterek, "Hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır" dedi

Giriş: 02.01.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Nebati'den ihracat rekoru değerlendirmesi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da bir otelde açıklanan 2022 yılı dış ticaret rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye Ekonomi Modeli öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya devam ettiklerini aktaran Nebati, "2022 yılının her ayında ihracat rekorları kırarak yıl genelinde Orta Vadeli Program tahminiyle uyumlu şekilde 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır. 2023 yılında da daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümeye; vatandaş odaklı yaklaşımımızla ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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