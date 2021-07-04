"ÜZÜLÜYORUM"

Son yıllarda Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerindeki pahalılığa isyan eden Çehre, "Belli kesime hitap ediyor her şey. Avrupa'daki bir emekçi gelip, beş yıldızlı otelde kalıyor. Bizim insanlarımız ondan istifade edemiyor. Buna üzülüyorum. Kim gidecek bu fiyatlara? Kimse gidemez, fiyatlar inanılmaz yani" dedi.