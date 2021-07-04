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Nebahat Çehre: Gideceğim yeri söylersem yakalanırım! - Magazin haberleri

Nebahat Çehre: Gideceğim yeri söylersem yakalanırım!

Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda tatil alışverişi yaparken objektiflere yansıdı. Usta oyuncu, gideceği adresini bikinili görüntülenme endişesiyle açıklamaktan kaçındı

04.07.2021 - 10:44 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncu Nebahat Çehre, üçüncü doz Covid-19 aşısını olduktan sonra Nişantaşı'nda çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Uzun süre mağazaları gezen Çehre, ara verdiği tatiline devam edeceğini söyledi.

  • "GİDECEĞİM YERİ SÖYLERSEM YAKALANIRIM"

    Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nebahat Çehre, gideceği adresini ise bikinili görüntülenme endişesiyle açıklamaktan kaçındı.

    Oyuncu, "Tatil yaptım, geldim. Tekrar gideceğim ama şimdi yerini söyleyemem. Neme lazım belki yakalanabilirim oralarda. Arkadaşımın evindeydim, ben davetliydim" dedi.

  • "ÜZÜLÜYORUM"

    Son yıllarda Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerindeki pahalılığa isyan eden Çehre, "Belli kesime hitap ediyor her şey. Avrupa'daki bir emekçi gelip, beş yıldızlı otelde kalıyor. Bizim insanlarımız ondan istifade edemiyor. Buna üzülüyorum. Kim gidecek bu fiyatlara? Kimse gidemez, fiyatlar inanılmaz yani" dedi.

  • "YAZLIĞIM YOK" 

    Ünlü oyuncu, "En güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi" açıklamasının hatırlatılması üzerine yazlık gibi yatırımlar yapmadığını söyledi.

    Nebahat Çehre, "Benim hep öyle geçiyor. Arkadaşlarım var, her yerde birlikte olmaktan zevk alıyorlar. Yazlığım yok; öyle bir ihtiyaç hissetmedim, öyle bir yatırım yapmadım” şeklinde konuştu.

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