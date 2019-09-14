Uzun yıllardır sinema ve televizyon ekranlarında başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Nebahat Çehre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş merkezinde halletmesi gereken ufak bir işi olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, bu işini tamamladıktan sonra yakın arkadaşı ile bir araya geldi.

Giyimine her zaman önem gösteren ve şık giyim tarzı ile herkes tarafından takdir toplayan Nebahat Çehre, mağazaları uzun süre gezip sonbahar sezonu ürünlerini inceledi.