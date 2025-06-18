Ne Yediğini Bil Platformundan Şeffaflık Taahhüdü: "Her Duyduğuna İnanma!"

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İstanbul, Türkiye – 21 Mayıs 2025 – TAB Gıda’nın güven ve şeffaflık platformu Ne Yediğini Bil, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan dezenformasyona karşı güçlü bir reklam filmiyle yanıt veriyor. “Her Duyduğuna İnanma!” sloganıyla hazırlanan üç filmlik seri, TAB Gıda’nın bünyesindeki markalara dair bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığını yaratıcı bir dille ortaya koyarken, tüketicileri bilgilerin kaynağını sorgulamaya ve doğrunun izinden gitmeye teşvik ediyor.

Platform, TAB Gıda’nın güçlü ve yerli üretime dayalı ekosistemini odağına alıyor. Bu doğrultuda hazırlanan filmler; Burger King’in %100 dana etinden üretilen katkısız Whopper’ından, TAB Gıda’nın restoranlarında kullanılan yerli üretim patateslere kadar uzanan üretim ve tedarik sürecindeki şeffaflık ve kalite anlayışını eğlenceli bir dille aktarıyor.

Ne Yediğini Bil platformunda sunulan içerikler, TAB Gıda bünyesindeki markaların üretim süreçlerinden ürün bileşenlerine kadar tüm detayları yalın ve anlaşılır bir şekilde gözler önüne seriyor. Tüketiciler, www.neyediginibil.com adresi üzerinden diledikleri zaman en güncel ve doğru bilgilere kolayca ulaşabiliyor.