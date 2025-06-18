Ne Yediğini Bil Platformundan Şeffaflık Taahhüdü: "Her Duyduğuna İnanma!"
İstanbul, Türkiye – 21 Mayıs 2025 – TAB Gıda’nın güven ve şeffaflık platformu Ne Yediğini Bil, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan dezenformasyona karşı güçlü bir reklam filmiyle yanıt veriyor. “Her Duyduğuna İnanma!” sloganıyla hazırlanan üç filmlik seri, TAB Gıda’nın bünyesindeki markalara dair bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığını yaratıcı bir dille ortaya koyarken, tüketicileri bilgilerin kaynağını sorgulamaya ve doğrunun izinden gitmeye teşvik ediyor.
Platform, TAB Gıda’nın güçlü ve yerli üretime dayalı ekosistemini odağına alıyor. Bu doğrultuda hazırlanan filmler; Burger King’in %100 dana etinden üretilen katkısız Whopper’ından, TAB Gıda’nın restoranlarında kullanılan yerli üretim patateslere kadar uzanan üretim ve tedarik sürecindeki şeffaflık ve kalite anlayışını eğlenceli bir dille aktarıyor.
Ne Yediğini Bil platformunda sunulan içerikler, TAB Gıda bünyesindeki markaların üretim süreçlerinden ürün bileşenlerine kadar tüm detayları yalın ve anlaşılır bir şekilde gözler önüne seriyor. Tüketiciler, www.neyediginibil.com adresi üzerinden diledikleri zaman en güncel ve doğru bilgilere kolayca ulaşabiliyor.
Dijital mecralarda yayına giren reklam filmi, TAB Gıda’nın kalite ve şeffaflık ilkelerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. Ne Yediğini Bil, doğru bilgi sunma misyonunu sürdürürken; güvene dayalı, açık iletişimini görsel dünya ile de pekiştiriyor.
Filmi İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=IbWG3WoEeDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WUisG39N0-g
https://www.youtube.com/watch?v=a6JI-NCl_k0
Daha fazla bilgi için:
Web sitesi: www.neyediginibil.com
YouTube: https://www.youtube.com/@neyediginibil/videos
TAB Gıda Hakkında:
Türkiye’nin lider restoran operatörü TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King ®, Sbarro ®, Popeyes ®, Arby’s ® ve Subway ® markalarının Türkiye'de münhasır lisans hakkı sahibidir. TAB Gıda bünyesinde Burger King ® 1995 yılında, Sbarro® 2006 yılında, Popeyes ® markası ise 2007 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda, 2010 yılında yine dünyaca ünlü restoran markalarından Arby's ®'i bünyesine katmış, ardından 2013 yılında Usta Dönerci ®’yi, 2019 yılında da Usta Pideci ®’yi yaratmış, 2022 yılında ise Subway ®’i bünyesine katmıştır. Bugün Türkiye genelinde 800’den fazla Burger King ® restoranı, 140’dan fazla Sbarro ®, 400’den fazla Popeyes ®,140’dan fazla Arby’s ®, 120’den fazla Subway ®, 165'den fazla Usta Dönerci ® ve 60'dan fazla Usta Pideci ® restoranı bulunmaktadır.