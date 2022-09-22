Fenerbahçe'den ayrılan ve Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha gollerine devam ediyor! Hafta sonunda Bayern Münih'i yıkan golü kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, milli arada Avusturya temsilcisi Austria Lustenau'yla yapılan maçta 4 gol attı.

Rakibi adeta tek başına yıkan Berisha, 52 dakikaya 4 gol birden sığdırdı ve gündeme oturdu. Diğer yandan Mergim Berisha'nın ailesinin Almanya'ya geldiği ve golcü ismin motivasyonunun arttığı belirtildi. Berisha bu konuda ise "Ben bir aile insanıyım. Ailemle çok iyi bir ilişkimiz var ve daha sık görüşeceğimiz için mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

Golcü oyuncu, Sportshau tarafından düzenlenen 11. haftanın 11'inde kendisine yer bulmuştu. Berisha'nın Bayern'e karşı attığı golle ilgili Augsburg taraftarları ise övgü dolu sözler sarf etmişti.

Yakın zamanda Berisha için, 'Bu takımda 8 gol atamaz' yorumları yapılmıştı.