"Ne yapsam kilo veremiyorum" diyenler dikkat! Bu besinler fazla yağı yok ediyor!

CEVİZ

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre ceviz yemek, genel olarak açlığı azaltıyor ve kendimizi daha tok hissetmemizi sağlıyor. Çünkü bu tür kuruyemişlerden tükettiğimizde, beyinde açlık ve arzuyu kontrolü ile ilişkili bir bölge aktive oluyor.