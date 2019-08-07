07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sinema sektörü, deyim yerimdeyse kan ağlıyor.
Sinema sektörü kabus gibi bir yaz sezonu yaşıyor.
Sinemacılar, 'Ne olur, yaz bitsin artık' diyor.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre haziran başından bu yana gösterime giren filmler arasında izleyici sayısı 60 bini bulan olmadı.
15 filmin toplam izleyici ise 300 bini bulmadı.
Filmlerin ortalama izleyici sayısı 19.604 kişi.
1 Haziran - 2 Ağustos 2019 Arasında Gösterime Giren Türk Filmleri
Cinnet
İzleyici: 57.537
Hasılat: 848.886 ₺
Efsunlu
İzleyici: 52.484
Hasılat: 790.274 ₺
Geçmiş Olsun
İzleyici: 34.134
Hasılat: 527.355 ₺
Sibel
İzleyici: 31.705
Hasılat: 391.384 ₺
Geniş Aile Komşu Kızı
İzleyici: 30.300 (İlk 3 Gün)
Hasılat: 522.540 ₺
Ecinni
İzleyici: 26.227
Hasılat: 386.919 ₺
Akıllara Seza
İzleyici: 24.746
Hasılat: 354.649 ₺
Cin Aşk Büyüsü
İzleyici: 14.525
Hasılat: 212.944 ₺
Yuvaya Dönüş
İzleyici: 5.913
Hasılat: 91.677 ₺
Gaip
İzleyici: 4.243
Hasılat: 63.586 ₺
Ölü Yatırım
İzleyici: 3.794 (İlk 3 Gün)
Hasılat: 62.727 ₺
İfrit
İzleyici: 3.272
Hasılat: 46.294 ₺
Jinna: Karabasan
İzleyici: 2.159 (İlk 3 Gün)
Hasılat: 31.743 ₺
Sahir
İzleyici: 1.722
Hasılat: 24.167 ₺
En Sevdiğim Kumaş
İzleyici: 1.304
Hasılat: 20.067 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 294.065 KİŞİ
TOPLAM HASILAT: 4.375.192 ₺
Sinema salonları, 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw', 'Aslan Kral', 'Örümcek Adam: Evden Uzakta' ve 'Oyuncak Hikayesi 4' ile nefes aldı.
'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw', 285.103 kişiyle açılırken 'Aslan Kral'; 510.764, 'Örümcek Adam: Evden Uzakta'; 894.995, 'Oyuncak Hikayesi 4' ise 672.533 kişiye ulaştı.
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