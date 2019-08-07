Sinema sektörü, deyim yerimdeyse kan ağlıyor.

Sinema sektörü kabus gibi bir yaz sezonu yaşıyor.

Sinemacılar, 'Ne olur, yaz bitsin artık' diyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre haziran başından bu yana gösterime giren filmler arasında izleyici sayısı 60 bini bulan olmadı.

15 filmin toplam izleyici ise 300 bini bulmadı.

Filmlerin ortalama izleyici sayısı 19.604 kişi.

1 Haziran - 2 Ağustos 2019 Arasında Gösterime Giren Türk Filmleri

Cinnet

İzleyici: 57.537

Hasılat: 848.886 ₺

Efsunlu

İzleyici: 52.484

Hasılat: 790.274 ₺

Geçmiş Olsun

İzleyici: 34.134

Hasılat: 527.355 ₺

Sibel

İzleyici: 31.705

Hasılat: 391.384 ₺

Geniş Aile Komşu Kızı

İzleyici: 30.300 (İlk 3 Gün)

Hasılat: 522.540 ₺

Ecinni

İzleyici: 26.227

Hasılat: 386.919 ₺

Akıllara Seza

İzleyici: 24.746

Hasılat: 354.649 ₺

Cin Aşk Büyüsü

İzleyici: 14.525

Hasılat: 212.944 ₺

Yuvaya Dönüş

İzleyici: 5.913

Hasılat: 91.677 ₺

Gaip

İzleyici: 4.243

Hasılat: 63.586 ₺

Ölü Yatırım

İzleyici: 3.794 (İlk 3 Gün)

Hasılat: 62.727 ₺

İfrit

İzleyici: 3.272

Hasılat: 46.294 ₺

Jinna: Karabasan

İzleyici: 2.159 (İlk 3 Gün)

Hasılat: 31.743 ₺

Sahir

İzleyici: 1.722

Hasılat: 24.167 ₺

En Sevdiğim Kumaş

İzleyici: 1.304

Hasılat: 20.067 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 294.065 KİŞİ

TOPLAM HASILAT: 4.375.192 ₺

Sinema salonları, 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw', 'Aslan Kral', 'Örümcek Adam: Evden Uzakta' ve 'Oyuncak Hikayesi 4' ile nefes aldı.

'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw', 285.103 kişiyle açılırken 'Aslan Kral'; 510.764, 'Örümcek Adam: Evden Uzakta'; 894.995, 'Oyuncak Hikayesi 4' ise 672.533 kişiye ulaştı.