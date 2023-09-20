Ne olduğunu anlamak için iki kez bakmanız gereken 13 fotoğraf
Bazı fotoğraf kareleri, gözüktüğünden daha ilginç hikâyeler barındırabilir. Bu yüzden bazen sadece görmek yeterli değildir; fotoğrafın dilini de anlamak gerekir. İşte, iki kez bakmanız gereken 13 fotoğraf...
- 1
"En iyi arkadaşımla 6. sınıfta notları iletebilmek için oluşturduğumuz bir kod. Hâlâ okuyabiliyorum!"
- 2
"Reçeteli bir ilaca benzeyen bir su şişesi."
- 3
"Patronumun köpeğini göz kırparken yakaladım."
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- 4
"Okulumda bilgisayar dersi, yıl 1992."
- 5
"Bel çantası terlikleri."
- 6
"Patatese benzeyen bu taşı buldum."
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- 7
"Bu kırık araba anteni yarı batık bir gemiye benziyor.
- 8
"Az önce fazla mükemmel bir elma buldum. Sanırım zehirlenmek üzereyim."
- 9
"Başparmağım kendiliğinden 90 derece geriye doğru bükülüyor, bastırdığımda daha fazla."
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- 10
"Son derece temiz hatlara sahip kumdan kale."
- 11
"Bu sprey köpük kutusunda küçük bir sızıntı var. Hâlâ büyüyor!"
- 12
"Iowa'da eksi 22 derecede duvara atlayıp donan bu balık."
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- 13
"Trafik ışıkları çok büyük! Ölçmek için yeşil renkli su şişesi..."
Kaynak: Reddit