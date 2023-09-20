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        Haberler Yaşam Ne olduğunu anlamak için iki kez bakmanız gereken 13 fotoğraf

        Ne olduğunu anlamak için iki kez bakmanız gereken 13 fotoğraf

        Bazı fotoğraf kareleri, gözüktüğünden daha ilginç hikâyeler barındırabilir. Bu yüzden bazen sadece görmek yeterli değildir; fotoğrafın dilini de anlamak gerekir. İşte, iki kez bakmanız gereken 13 fotoğraf...

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        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:53
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        • 1

          "En iyi arkadaşımla 6. sınıfta notları iletebilmek için oluşturduğumuz bir kod. Hâlâ okuyabiliyorum!"

        • 2

          "Reçeteli bir ilaca benzeyen bir su şişesi."

        • 3

          "Patronumun köpeğini göz kırparken yakaladım."

        • 4

          "Okulumda bilgisayar dersi, yıl 1992."

        • 5

          "Bel çantası terlikleri."

        • 6

          "Patatese benzeyen bu taşı buldum."

        • 7

          "Bu kırık araba anteni yarı batık bir gemiye benziyor.

        • 8

          "Az önce fazla mükemmel bir elma buldum. Sanırım zehirlenmek üzereyim."

        • 9

          "Başparmağım kendiliğinden 90 derece geriye doğru bükülüyor, bastırdığımda daha fazla."

        • 10

          "Son derece temiz hatlara sahip kumdan kale."

        • 11

          "Bu sprey köpük kutusunda küçük bir sızıntı var. Hâlâ büyüyor!"

        • 12

          "Iowa'da eksi 22 derecede duvara atlayıp donan bu balık."

        • 13

          "Trafik ışıkları çok büyük! Ölçmek için yeşil renkli su şişesi..."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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