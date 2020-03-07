07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini bir başka deyişle 41 milyon 433 bin 861 kadın bulunuyor. Ancak siyaset sahnesinde, bu oranı görmek mümkün değil. 23 Haziran 2018 seçimleri sonrası Meclis’teki 600 milletvekilinin yüzde 17’si, yani yalnızca 102’si kadın. Belediye başkanlarında da sonuç farklı değil; 31 Mart seçim sonuçlarına göre, 81 ilin sadece 4’ü kadınlara emanet. Türkiye genelinde ise bin 389 belediyenin sadece 43’ü kadın.
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Türk siyasetinde tarih boyunca kadınların rolü hep ön planda oldu. Ancak rakamlar aynı şeyi söylemiyor. Halbuki Türkiye kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk ülkelerden biriydi. 1930 yılında kadınlara belediyelerde seçme ve seçilme hakkı, 1934’te ise genel seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı.
TÜİK, 2019 yılı istatistiklerle kadın verilerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılında kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi, erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun yüzde 49,8'ini kadınlar, yüzde 50,2'sini ise erkekler oluşturdu.
SİYASETTE AYNI ORAN YOK!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) verilerine göre; 2019 yılında 589 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 102, erkek milletvekili sayısının ise 487 oldu. Meclis’e giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında yüzde 9,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 17,3 oldu.
Benzer oran yerel yönetimlerde de karşımıza çıktı. 31 Mart 2019 ve 24 Haziran 2019 seçimlerinde 8 bin 257 belediye başkan adayının sadece 652’sini kadınlar olurken, 81 ilin sadece 4’ünü, bin 389 belediyenin de 43’ünü kadınlar yönetiyor.
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