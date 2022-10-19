HAYAT BUGÜN’ÜN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Genç ve idealist bir doçent olan Barış Güvener, bir zamanlar İstanbul’un en köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Vakıf Hastanesi’ne atandı. Barış’ın amacı; hastaneyi eski güzel günlerine geri döndürebilmekti. Barış, hastaneye adım atar atmaz doktorlarla bir toplantı yapıp kendini tanıttı. Etkileyici konuşmasıyla meslektaşlarına farklı bir başhekim olduğunun mesajını veren Barış, “Sizin için ne yapabilirim?” sorusuyla hastanedekilere ilk dakikadan itibaren umut olabileceğini gösterdi. Bir yandan hastanedeki yeni görevi için heyecanlanan Barış’ın bir yandan da bir sağlık sorunu vardı. Barış, boğazındaki rahatsızlığı Suzan’la paylaştı ve ondan gizlice biyopsi yapmasını istedi. Barış’ın görevdeki ilk gününde; Türki Cumhuriyetler Kongresi’nin olduğu otelde karbon monoksit sızıntısı meydana geldi ve zehirlenen altı elçi hastaneye getirildi. Suriyeli iki kardeş; Habip ve Bewar’ın hastaneye girmesiyle işler çığırından çıktı. Bewar, maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı. Polis, iki kardeşin terörle bağlantısı olduğunu iddia ederek hastaneye geldi. Derin, Bewar’ın fenalaşması üzerine koruyucu kıyafeti olmadan odaya girince kendisi de karantina altına alındı. Beklenen korku dolu saatlerin ardından test sonucu temiz çıktı ve çocukların masum olduğu da ispatlandı. İngiltere’ye gitmek için hastaneden ayrılmaya hazırlanan Aras, Barış’ın bölüm başkanlığı teklifini kabul ederek hastanede kalmaya karar verdi. Bir karar vermesi gereken diğer isim de Suzan’dı. Suzan, Barış’ın hastanede yarattığı olumlu değişime şahit olunca istifa etmekten vazgeçti. Ancak Suzan’ın Barış’a bir kötü haberi vardı. Barış’ın biyopsi sonucunda kanser olduğu ortaya çıktı. Bu haberle büyük bir yıkım yaşayan Barış’ın hikayesi ve Hisarönü Hastanesi’nde yaşanacaklar merak konusu olurken, etkileyici hikayesiyle Hayat Bugün daha ilk bölümden izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.
İşte Hayat Bugün’ün 2. Bölüm Tanıtımı;
David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.
‘Hayat Bugün’ yeni bölümüyle 26 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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