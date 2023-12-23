Ne kadar özgüvenlisiniz? Özgüven testini geçebilecek misiniz?

Bu özgüven testinde 5 adet soruyu cevaplamanız gerekiyor, her soruya verdiğiniz puanı toplayarak en sonunda elde ettiğiniz toplam sayı ne kadar özgüvenli olduğunuzu ortaya koyuyor.

1. SAHİP OLDUĞUM BECERİLER KONUSUNDA KENDİME...

A) Hiç güvenmiyorum : 4 puan

B) Güvenmiyorum: 8 puan

C) Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum: 12 puan

D) Güveniyorum: 16 puan

E) Çok güveniyorum: 20 puan