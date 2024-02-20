Ne işe yaradığını anlamakta zorlanacağınız eşyalarının amacını çözebilir misiniz?

''Bir ikinci el mağazasında bulduğum bu metal tabanlı porselen tabağın yan tarafında bir boru var. Bu ne işe yarıyor?''

Cevap: Bu yeni yürümeye başlayan çocuklar için bir tabak ısıtıcısıdır. Borudan sıcak su ekleyip kapandığında yemeğin sıcak kalmasını sağlıyor. Ayrıca yemek azaldıkça tabaktaki resim ortaya çıkıyor.