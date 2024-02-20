Ne işe yaradığını anlamakta zorlanacağınız eşyalarının amacını çözebilir misiniz?
İnsanlar genellikle hoşlarına giden eşyaları satın alabilir ve sonra ne işe yaradığını unutabilirler. Peki, internette bu gizemli eşyaları paylaşan kişilerin eşyalarını görmek ister misiniz? İşte, sizin için amacı anlaşılmayan eşyaların fotoğrafları ve cevapları...
- 1
Günlük hayatta çok sık rastlanmayan eşyalar vardır ve bunların ne işe yaradığını anlamak zor olabilir. Bununla birlikte bu eşyaları internet sayesinde görebilirsiniz. İşte, insanların internette paylaşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştıkları bazı eşyalar...
- 2
''Kaldığım evdeki çekmecede buldum, bu şey nedir?"
Cevap: Güney Amerika'ya ait mate çayını içmek için kullanılan bir alettir.
- 3
''Bir ikinci el mağazasında bulduğum bu metal tabanlı porselen tabağın yan tarafında bir boru var. Bu ne işe yarıyor?''
Cevap: Bu yeni yürümeye başlayan çocuklar için bir tabak ısıtıcısıdır. Borudan sıcak su ekleyip kapandığında yemeğin sıcak kalmasını sağlıyor. Ayrıca yemek azaldıkça tabaktaki resim ortaya çıkıyor.
-
- 4
''Bu nesnenin ne olduğunu anlamama yardımcı olabilecek birisi var mı?"
Cevap: Misket limonu gibi yiyecekleri sıkmak için kullanılan bir nesnedir.
- 5
''Bu esrarengiz nesnenin ne olduğunu anlayamadım, sizce ne olabilir?''
Cevap: Bu ağız kopuzu(arpı) olarak bilinen vurmalı-nefesli bir çalgıdır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Moğolistan'da kullanılan çalgının yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.''
- 6
''Sadece Çin malı olduğunu anladığım bu minik kelepçe ne işe yarıyor olabilir?''
Cevap: Ekip kilidi olarak bilinen bu eşya bir güvenlik prosedürüdür. Bir ekipte birden fazla kişinin ekipman üzerinde çalıştığı durumlarda, insanların ekipmanı yanlışlıkla açmasını önlemek için kullanılır. Yani çalışma sırasında herkesin güvenliğini sağlar.
-
- 7
''Bunun ne olduğunu anlayabilen var mı?''
Cevap: Turtaların üzerindeki hamuru kapatmaya yarayan kenar kapatıcısıdır.
- 8
''Ucu rüzgar gülüne benzeyen bu eşyanın ne olduğunu biliyor musunuz?''
Cevap: Bu alet, kıyma gibi etleri parçalamaya yarıyor.
- 9
''Eve yeni taşındım ve bunun ne olduğunu çözemedim. Sizce bu nedir?''
Cevap: Kısa hortuma sahip süpürgeler için uzatma sağlamaya yarayan bir vakum hortumu girişidir. Bu ek hortum genellikle eski süpürgelerde kullanılıyor ve onların hortumunu uzatmaya yarıyor.
-
- 10
''Büyükannemin evinde buldum; içinde sayıların yazılı olduğu dönen diskler var. Bu nedir?"
Cevap: Bu mini bir takvimdir. Genellikle kadınların adet düzenini takip edebilmeleri için kullanılır.
- 11
''Bu ucu çatallı mutfak eşyasının ne olduğunu çözemedim, aranızda bilen var mı?''
Cevap: Bulaşık eldivenlerinizi asmak veya kurutmak için kullanılan bir raftır.
- 12
''Bu nesneyi tanımlamak için yardıma ihtiyacım var, bulabilir misiniz?''
Cevap: Bir uzunluğu eşit parçalara bölmek için kullanılır. Yani, bölünecek şeyin bir ucuna bir nokta koyduktan sonra onu kaç parçaya böleceğinizi seçerek kullanabilirsiniz.
-
- 13
''Yeni saç fırçamın içinde sivri uçlu bir şey vardı. Bunun ne olduğunu bilen var mı?''
Cevap: Bu saçı ortadan veya birbirinden ayırmak için kullanılan bir nesnedir.
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit