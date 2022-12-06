Ne hayallerle aldı! İlk kez kullandı! Altında can verdi!

Gümüşhane'de kaza, dün akşam, Kürtün ilçesi Üçtaş köyünde meydana geldi. İsmail Meral'in (40) iple bağlayıp, tomruk çektiği traktör, kontrolünden çıkarak ters döndü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre traktörün altında kalan, 3 çocuk babası Meral, kaza yerinde hayatını kaybetti.
ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI
İsmail Meral'in cansız bedeni, savcılık incelemesi ve kaza yerinde yapılan çalışmalar sonrası hastane morguna götürüldü.
YENİ ALDIĞI TRAKTÖRÜ İLK KEZ KULLANDI
İlçede kereste işiyle uğraşan Meral'in, traktörü yeni satın aldığı ve ilk kez kullandığı belirtildi.