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Ne hayallerle aldı! İlk kez kullandı! Altında can verdi!

Gümüşhane'de, kontrolünden çıkıp ters dönen traktörün altında kalan 40 yaşındaki İsmail Meral, hayatını kaybetti. Meral'in, traktörü yeni aldığı ve ilk defa kullandığı öğrenildi. Meral'in yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

Giriş: 06.12.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Ne hayallerle aldı! İlk kez kullandı! Altında can verdi!
Ne hayallerle aldı! İlk kez kullandı! Altında can verdi!
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DHA

Gümüşhane'de kaza, dün akşam, Kürtün ilçesi Üçtaş köyünde meydana geldi. İsmail Meral'in (40) iple bağlayıp, tomruk çektiği traktör, kontrolünden çıkarak ters döndü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre traktörün altında kalan, 3 çocuk babası Meral, kaza yerinde hayatını kaybetti.

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

İsmail Meral'in cansız bedeni, savcılık incelemesi ve kaza yerinde yapılan çalışmalar sonrası hastane morguna götürüldü.

YENİ ALDIĞI TRAKTÖRÜ İLK KEZ KULLANDI

İlçede kereste işiyle uğraşan Meral'in, traktörü yeni satın aldığı ve ilk kez kullandığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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