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        Haberler Televizyon ‘Ne Gemiler Yaktım’ın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' ekran yolculuğuna başladı. Dizinin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 23:37 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:46
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        'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölüm tanıtımı
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        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

        İşte Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm tanıtımı

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ 11 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de.

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