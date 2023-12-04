Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü isimler yer alıyor. Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan’ın yollarının kesişmesiyle iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadeleleri seyirciyle buluşacak. Show TV ekranlarının yeni dizisine ilişkin olarak "Show TV yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve gerçek hikaye mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu...