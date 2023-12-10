'Ne Gemiler Yaktım'ın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden dikkat çeken sahne

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SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yarın akşam yayınlanacak ikinci bölümünden çarpıcı yeni bir sahne yayınlandı. Rutkay’ın Fidan’ı bulduğu anlar yeni bölümde neler olacağına dair merakı artırdı.

‘Ne Gemiler Yaktım’ın yarın akşam ekrana gelecek olan ikinci bölümünden yayınlanan sahnede; Rutkay, Fidan’ı buluyor. Yasemin’in babasının evinde kalan Fidan kızıyla korku dolu anlar yaşarken Yasemin, Fidan’ı korumaya çalışıyor. Giderek öfkelenen Rutkay’ın Yasemin’e karşı tehditkar konuşması gerilimi artırırken, Fidan’ın gelmeyeceğini söylemesi dikkat çekiyor.

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan 'Ne Gemiler Yaktım'ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!