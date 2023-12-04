'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam SHOW TV'de başlayacak

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan 'Yasemin' (Deniz Baysal) ve 'Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine izleyicileri de ortak edecek. 'Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası 'Rutkay' (Berk Hakman) ile onun pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser 'Toprak' (Erkan Kolçak Köstendil) ise 'Yasemin' ve 'Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.