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        Haberler Televizyon 'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam SHOW TV'de başlayacak

        'Ne Gemiler Yaktım', bu akşam SHOW TV'de başlayacak

        SHOW TV'de izleyicileri ekranları başına toplayacak yeni bir dizi daha başlayacak; 'Ne Gemiler Yaktım'... Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan 'Yasemin' ile 'Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine izleyicileri de ortak edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:59
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          Bu akşam, SHOW TV’de yeni bir dizi başlayacak; Ay Yapım imzalı ‘Ne Gemiler Yaktım’...
          Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

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          Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan 'Yasemin' (Deniz Baysal) ve 'Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine izleyicileri de ortak edecek. 'Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası 'Rutkay' (Berk Hakman) ile onun pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser 'Toprak' (Erkan Kolçak Köstendil) ise 'Yasemin' ve 'Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

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          'NE GEMİLER YAKTIM'DA KİM KİMDİR?

          'YASEMİN' (Deniz Baysal)
          Hayat mücadelesi veren, zeki, pratik ve potansiyeli çok yüksek bir kadın. Her zorluğa tek başına göğüs geren, kızını her şeyin üzerinde tutan yalnız, biraz da yorgun bir anne.

        • 6

          'FİDAN' (Devrim Özkan)
          Zor güvenen, kimseye çabuk açılmayan, katı biri. Hayatta en çok kızını ve anne olmayı seviyor. Dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı her zaman tetikte.

        • 7

          'RUTKAY' (Berk Hakman)
          Psikiyatristler tarafından narsist olarak adlandırılan kişilik yapısındadır. Empati yeteneği gelişmemiş, vicdan azabı çekmeyen, duyguları çok kolay taklit edebilen biridir. İstediği olmadığında hızla agresifleşir. Ama bir yanıyla da çok zekidir.

        • 8

          'TOPRAK' (Erkan Kolçak Köstendil)
          Ağzı laf yapar, uyanıktır, dikkatlidir. Tezcanlı ve inatçı olması ona zaman zaman hata yaptırır. Düz bir adamdır; sevdiğini sever sevmediğini sevmez. Grisi yoktur, güvenilirdir.

        • 9

          'NERİMAN' (Çiğdem Selışık Onat)
          Acımasız, istediğini alan ve oğlunu kimseyle paylaşamayan bir kadındır. Giyinmeyi kuşanmayı hem çok iyi bilir hem de çok sever.

        • 10

          'TEVFİK' (Macit Koper)
          Yasemin’in babası, Rengin’in dedesi.
          Aşçıdır. İşini çok sever. Evinin hemen altındaki esnaf lokantasının sahibidir. Kendi pek farkında olmasa da bir kara mizah ustasıdır.

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          'SİNAN' (Mert Denizmen)
          Vefa Esnaf Lokantası’nın şef garsonu, Tevfik’in dostudur. Müzmin bekar, görünüşüne meraklı, bakımlı, düzenli tertipli bir adamdır.

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        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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