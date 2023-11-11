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        Haberler Televizyon Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Ne Gemiler Yaktım ilk bölümde neler olacak?

        Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

        Show TV ekranlarında çok yakında seyirci ile buluşacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'dan dikkat çekici ilk tanıtım yayınlandı. İşte Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm fragmanı...

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        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 00:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:19
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        Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
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        Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i bir araya getiren ‘Ne Gemiler Yaktım’ın ilk tanıtımı dizinin hikayesine dair merakı artırıyor.

        “KADINLAR BİRBİRİNİN YURDUDUR”

        Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzası olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncuları Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i ilk kez gördüğümüz tanıtımda kadınların ilişkilerine vurgu yapılırken ‘Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar’ sözleri dikkat çekiyor. Deniz Baysal’ın hayat verdiği Yasemin ve Devrim Özkan’ın canlandıracağı Fidan’ın yollarının kesişmesiyle iki kadının yaşayacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.

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