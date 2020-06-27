İHA

Sivas’ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi'nde ikamet eden 29 yaşındaki Yasin Baykal, yazlık evindeki halıyı kaldırdığında içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenleri gördü.

İHA'nın haberine göre ilk kez gördüğü canlıları ne fareye ne de sincaba benzetemeyen Baykal büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk önce kemirgenleri görüntüleyen Baykal, ardından türlerini araştırmaya başladı.

Baykal konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Evi açtık. Halıları kaldırırken bunlar halının içerisinden çıktı. Fareye benziyorlardı ama fare değildiler. Sincaba da benziyorlardı ama sincap da değildiler. Görüntülerini alıp araştırmaya başladım. Yediuyur (Hasancık) adı verilen bir kemirgen türü olduğunu öğrendim. Nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyorlar. Genelde Ege bölgesinde görülüyormuş. Sivas ve çevresinde belki de ilk kez ben görüntüledim” dedi.

Yediuyur olarak bilinen bu kemirgen türü adını 7 ay süren kış uykusundan alıyor. Meyveler, tohumlar bazen de böcekle beslenen yediuyurlar ağaç kovuklarına yuva yapıyor. Yediuyurlar, genellikle Avrupa, Afrika'nın bazı kesimleri, Asya ve Avrupa'da yaşıyor.