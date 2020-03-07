Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı. Maçta teknik direktörü Hüseyin Çimşir, yazdığı taktik kağıdını Badou Ndiaye'ye iletti. Ndiaye, kağıdı okuduktan sonra ağzına atarak yedi. Ndiaye'nin bu davranışı sosyal medyadada yankı uyandırdı.

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