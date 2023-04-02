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NBAde Miami Heat 3 maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Dallas Mavericks'i 129-122 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

Giriş: 02.04.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
NBAde Miami Heat 3 maç sonra kazandı
AA

NBA'e 2 maçla devam edildi. Heat, konuk ettiği Mavericks'i 7 sayı farkla yendi.

Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken takımı da üç maç sonra galibiyetle tanıştı.

Dallas Mavericks'te Luka Doncic'in 42 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Mavericks'te Tim Hardaway 31, Kyrie Irving ise 23 sayı ve 8 asistle oynadı.

- Ingram'ın 36 sayısı galibiyeti getirdi

Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 122-114 yendi.

Pelicans'ta Brandon Ingram, 36 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 40 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

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