NBA yıldızı Michael Porter Jr, ölüm tehdidi aldığını açıkladı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'te forma giyen Michael Porter Jr, spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

Katıldığı podcast yayınında açıklamada bulunan Michael Porter Jr, "Kardeşimin (Jontay Porter) yaşadığı durum ortada. Malik Beasley aynı durumda. Terry Rozier de zor durumda. Bahis meselesi giderek daha da kötüleşecek. Üstelik gerçekten ölüm tehditleri alıyoruz. Bir gün, dengesiz bir kumarbazın bir sporcuya fiziksel saldırıda bulunması durumunda ne olacağını merak ediyorum. İşin garip yanı, çok iyi oynarsam alt bahis oynayanlarla uğraşıyorum, kötü oynarsam da üst bahis oynayanlara kaybettiriyorum. Sonuç olarak her şekilde bazı insanların parası boşa gitmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Bahis oyunlarının bazı basketbolcuları cezbettiğini kaydeden 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, "Düşünsenize, 'Bu maçta bana 10 bin dolarlık alt bahis oynayın. Bu maç sakatlanmış gibi yapacağım, üç dakikada oyundan çıkacağım' diyerek sadece bir maçta tüm arkadaşlarını zengin edebilirsin. Bu doğru değil ama bazı insanlar böyle düşünebilir. Yokluktan geliyorlar ve tüm arkadaşları da bu şekilde." yorumunu yaptı.

Son olarak Toronto Raptors'ta forma giyen Michael Porter Jr'ın kardeşi Jontay Porter, oynadığı maçlara bahis yaptığı gerekçesiyle 2024'te NBA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılmıştı.