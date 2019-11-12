12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA takımlarından San Antonio Spurs'ün formasını emekli etme kararı aldığı Fransız eski oyuncu Tony Parker, geçen sezon noktaladığı kariyerine birçok başarı sığdırdı.
Afro-Amerikan bir baba ile Hollandalı bir annenin çocuğu olarak 17 Mayıs 1982'de, Belçika'da doğan ve Fransa'da büyüyen Tony Parker, profesyonel kariyerine, 1999'da ülkesinin Paris Basket Racing kulübünde adım attı. Fransız oyun kurucu, kendisini 2001 NBA draftında 28. sırada seçen San Antonio Spurs'ün formasını, 2011 lokavtı süresince hissedarı olduğu ASVEL'de oynaması dışında 17 sezon boyunca giydi.
4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Tim Duncan önderliğindeki Spurs takımının, Emanuel Ginobili ile beraber önemli parçalarından olan Parker, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 NBA şampiyonluğu kazandı. İlki 2006'da olmak üzere 6 kez all-star seçilen Parker, 2007'de ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı. Aktif basketboldaki son yılı 2018-19 sezonunda Charlotte Hornets formasını giyen Fransız basketbolcu, NBA kariyerinde 15,5 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
2013'TE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Parker, ilk defa 2001'de giydiği Fransa Milli Basketbol Takımı formasıyla 8 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. 2005 ve 2015'te bronz, 2011'de ise gümüş madalya kazanan 37 yaşındaki oyun kurucu, çok istediği Avrupa şampiyonluğuna 2013'te ulaştı.
FORMASI EMEKLİ EDİLEN İLK FRANSIZ
San Antonio Spurs tarafından onurlandırılan Tony Parker, Fransız basketbolcular arasında NBA tarihinde özel bir yere sahip oldu. Parker, NBA'de forması emekli edilen ilk Fransız basketbolcu olma unvanına erişti.
DİĞER AVRUPALILAR
Parker, NBA'de forması emekli edilen bir diğer Avrupalı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Sırp basketbolcular Peja Stojakovic, Vlade Divac, Hırvat Drazen Petrovic, Litvanyalı Zydrunas Ilgauskas daha önce NBA takımları tarafından onurlandırılan bazı isimler oldu. Sacramento Kings, Stojakovic'in 16, Divac'ın 21 numaralı formasını salonuna yerleştirdi. Brooklyn Nets Petrovic'in 3, Cleveland Cavaliers ise Ilgauskas'ın 11 numaralı formasını emekli etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!