NBA'in sitesinde yer alan açıklamada, Mavericks'in 22 yaşındaki oyun kurucusu Doncic ile beş yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

NBA'de iki kez all-star seçilen Doncic'in sözleşme değerinin 207 milyon dolar olduğu basına yansıdı.

Sloven sporcu, geçen yıl NBA'de 27.7 sayı, 8.6 asist ve 8 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.