NBA şampiyonu Bucks sezonu galibiyetle açtı

NBA 2021-22 sezonu 2 karşılaşmayla başladı. Bucks'ın oyuncuları ve teknik heyeti, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Ev sahibi Bucks'ı galibiyete, 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo, 20 sayı, 9 ribaunt üreten Khris Middleton ve kenardan gelerek 20 sayı kaydeden Pat Connaughton taşıdı.

Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 20 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Patty Mills 21 sayıyla mücadele etti.

KALİFORNİYA DERBİSİNİN GALİBİ WARRIORS

Aynı eyaletin (Kaliforniya) takımları Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşmayı, 121-114 misafir Warriors kazandı.

6 kişinin çift haneli skor ürettiği Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 21 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Jordan Poole 20 sayı, Nemanja Bjelica da 15 sayı, 11 ribauntluk katkıda bulundu.

Lakers'ta LeBron James'in 34 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve Anthony Davis'in 33 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Lakers'ın sezon öncesi kadrosuna kattığı all-star oyun kurucu Russell Westbrook ise ilk maçında yüzde 30,8 isabetle 8 sayıda atabildi.