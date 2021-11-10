NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Lige kötü başlayan geçen sezonun şampiyonu Bucks, 76ers deplasmanından galip ayrıldı. Maç öncesi Doğu Konferansı lideri olan 76ers, 4. sıraya geriledi.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 16 ribaunt, Bobby Portis de 19 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Grayson Allen ise 25 sayı kaydetti.
Joel Embiid'in yokluğunda art arda 2. mağlubiyetini alan 76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, 5 ribaunt, Shake Milton 20 sayı, 6 asist ve Andre Drummond 17 sayı, 20 ribauntla oynadı.
Bir haftadır yükselen bir form grafiği bulunan Furkan Korkmaz, kariyerinin en kötü şut performanslarından birini sergiledi. 18'de 2 isabetle 5 sayıda kalan Furkan ayrıca 5 ribaunt ve 5 asist üretti.
CLIPPERS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
İlk 5 maçının 4'ünü kaybeden Los Angeles Clippers, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 117-109 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Clippers'ı galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynayan Paul George, 23 sayı, 6 asist üreten Reggie Jackson ve 22 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Nicolas Batum taşıdı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard 27 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Norman Powell 23 sayı ve Jusuf Nurkic 15 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle karşılaşmayı tamamladı.
Diğer mücadelede ise Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Utah Jazz, evinde oynadığı Atlanta Hawks maçını 110-98 kazandı. Hawks peş peşe 5. yenilgisini yaşadı.
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