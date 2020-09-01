NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 11 farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Heat'te 40 sayıyla Jimmy Butler ve 27 sayıyla Goran Dragic galibiyetin mimarları oldu.

Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 28 ve Brook Lopez'in 24 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 104-115 (0-1)

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 104-100 (3-3)