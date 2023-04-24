NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek play-off ikinci turuna yükselmenin eşiğine geldi.

Seride 3-1 önde olan Denver Nuggets, eşleşmedeki 5. maçı evinde oynayacak ve kazanırsa play-off ikinci turuna yükselecek.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı, Karl-Anthony Towns 17 sayı ve 11 ribaunt, Rudy Gobert ise 14 sayı ve 15 ribauntla oynadı.