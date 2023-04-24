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NBA play-off'ları ilk turunda Celtics, Hawks karşısında seriyi 3-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 129-121 yenerek seriyi 3-1'e getirdi

Giriş: 24.04.2023 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
NBA play-off'ları ilk turunda Celtics, Hawks karşısında seriyi 3-1 yaptı
AA

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek play-off ikinci turuna yükselmenin eşiğine geldi.

Celtics'te Jaylen Brown ve Jayson Tatum, 31'er sayıyla oynayarak galibiyete önemli katkı verdi.

Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

JOKIC'İN 43 SAYISI GALİBİYET İÇİN YETERLİ OLMADI

Batı Konferansı'nda play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves, sahasında Denver Nuggets'ı uzatma sonunda 114-108 mağlup ederek serideki 4. maçta ilk galibiyetini aldı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı, Karl-Anthony Towns 17 sayı ve 11 ribaunt, Rudy Gobert ise 14 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 43 sayıyla play-off kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Seride 3-1 önde olan Denver Nuggets, eşleşmedeki 5. maçı evinde oynayacak ve kazanırsa play-off ikinci turuna yükselecek.

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