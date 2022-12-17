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Haberler Basketbol NBA NBA oyuncusu Tyrell Terry'den 22 yaşında emeklilik kararı!

NBA oyuncusundan 22 yaşında emeklilik kararı!

2020 yılında Dallas Mavericks tarafından draft edilen ve NBA'e ilk adımını atan 22 yaşındaki Tyrell Terry, emeklilik kararı aldığını açıkladı

Giriş: 17.12.2022 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
NBA oyuncusu Tyrell Terry'den 22 yaşında emeklilik kararı!

NBA'de erken bir emeklilik kararı gerçekleşti. 22 yaşındayken Dallas Mavericks tarafından draft edilen Tyrell Terry basketbolu bıraktığını açıkladı.

''BU OYUN BENİ YARATIRKEN AYNI ZAMANDA YOK ETMEYE BAŞLADI''

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararını duyuran Terry, "Bugün karakterimin büyük kısmını inşa eden oyundan ayrılma kararı aldım. Bir yandan inanılmaz zaferlere, olağanüstü anılara ve hayatım boyunca yanımda olacak arkadaşlıklar edinirken, aynı zamanda hayatımın en kara anlarını da yaşadım. Bu oyun beni yaratırken aynı zamanda yok etmeye başladı.

Göğsüme oturan ve taşıyabileceğimden çok daha ağır olan bir taş yüzünden normal şekilde nefes almakta zorlanmaya ve mide bulantılarıyla uyanmaya başladım. Bu sporun bana açtığı her kapı için minnettar olsam da bende inanılmaz bir kaygı yaratıyor ve artık aşık olmadığım bir şey için bu mücadeleye devam edemem.

Kimileri için harcanmış bir yetenek olarak görüleceğim. Basketbol açısından bu doğru olsa da hayattaki en büyük başarıları sağlayan şeyler de büyük başarısızlıklardır. Benim için dış dünya çok daha fazlası ve bunları keşfetmek için heyecanlanıyorum. Basketbol dışındaki kimliğimi bulmak için heyecanlı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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