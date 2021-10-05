NBA'de yeni sezon için artık nefesler tutuldu. Dünya genelinde milyonlarca basketbolseverin merakla beklediği başlangıç günü açıklandı...



NBA’DE 2021-2022 SEZONU TARİHLERİ ŞÖYLE:

2 Ağustos: Takımların serbest oyuncularla görüşmeye başlaması

6 Ağustos: Takımların serbest oyuncularla imza atmaya başlaması

8-17 Ağustos: Las Vegas’ta düzenlenen NBA Yaz Ligi dönemi

28 Eylül: Antrenman kampının başlangıcı

19 EKİM: NORMAL SEZON BAŞLANGICI

10 Nisan 2022: Normal sezonun sona ermesi

12-15 Nisan 2022: Play- In turnuvası

16 Nisan 2022: Play- Off başlangıç tarihi

2 Haziran 2022: NBA Finalleri’nin başlangıcı

19 Haziran 2022: NBA Finalleri'nin başlangıcı

23 Haziran 2022: NBA Draftı

NBA'DE 2021-2022 SEZONU KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ

NBA Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu için kadroyla ilgili kurallarda yapılan değişiklikleri de onayladı.

2021-2022 sezonu için, her iki yönlü oyuncunun NBA takımıyla antrenman veya diğer faaliyetlerde herhangi bir sınırlama olmaksızın, normal sezonda en fazla 50 maçta NBA takımının aktif listesinde yer almasına izin verilecektir.

Aktif Liste Kuralları ise 2021-22 sezonu için, bir takımın normal sezon, Play-In Turnuvası ve play-offlar boyunca her oyun için aktif listesinde en fazla 15 oyuncu bulundurmasına izin verilecektir.