NBA'de sezon öncesi maçlarının oynanmasıyla 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi merak konusu oldu. Her sene olduğu gibi bu yılda Batı ve Doğu Konferansı'nda 15'er takım mücadele edecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte, 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi ve NBA yeni sezon takvimi...